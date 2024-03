Décès soudain chez les Windsor : la piste du suicide privilégiée

Thomas Kingston, cousin par alliance du roi Charles III, a succombé à une "blessure traumatique à la tête" selon la médecin légiste cité par la presse britannique. Le quadragénaire a été retrouvé mort, une arme à ses côtés, au domicile de ses parents dimanche dernier. La famille royale avait parlé d’un "grand choc" après la disparition brutale du financier marié à Lady Gabriella Kingston.

Il était l’un des visages familiers des évènements royaux majeurs, aperçu notamment au jubilé de platine d’Elizabeth II et aux obsèques de la souveraine quelques semaines plus tard. Cousin par alliance de Charles III, qui lutte contre un cancer, et du prince William, Thomas Kingston est mort soudainement la semaine dernière à l’âge de 45 ans. Une tragédie pour les Windsor qui avaient déploré la perte de "ce membre de la famille très aimé", avec une pensée particulière pour son épouse Lady Gabriella, fille du prince et de la princesse Michael de Kent. Les causes de son décès ont été communiquées par les autorités du Gloucestershire où son corps avait été retrouvé dimanche 25 février.

Il était allé déjeuner chez ses parents

Le quadragénaire a succombé à "une blessure traumatique à la tête", une arme à feu se trouvait près de lui. "Monsieur Kingston rendait visite à ses parents. Il a déjeuné avec eux", a précisé la médecin légiste de la région, citée par la presse britannique, dont le Telegraph. En revenant d'une promenade avec ses chiens, son père a constaté qu'il n'était plus dans la maison.

Sans réponse, "il a forcé l’entrée d’une dépendance" fermée à clé où il a trouvé son fils mortellement blessé par balle. "Les services d’urgence ont été appelés. La police estime que la mort n'est pas suspecte", a précisé cette même source. Ancien négociateur d’otages, Thomas Kingston travaillait comme analyste financier et avait un temps été le compagnon de Pippa, la sœur cadette de Kate Middleton dont le silence médiatique depuis son opération donne lieu aux plus folles rumeurs.

Thomas Kingston était marié depuis le printemps 2019 à Lady Gabriella Windsor, dont le père est le cousin germain d’Elizabeth II. Cette dernière avait assisté aux noces au château de Windsor en compagnie de son époux le prince Philip et de son petit-fils le prince Harry. La veuve du quadragénaire avait salué "un homme exceptionnel qui illuminait les vies de tous ceux qui l’ont connu". Les proches du défunt avaient appelé à ce que leur intimité soit respectée lors de leur période de deuil.