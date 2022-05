Décès de Véronique Barrault, actrice vue dans "Les bronzés font du ski", à l'âge de 64 ans

Elle recroisera d'ailleurs ses compères tout au long de sa carrière. Dirigée par Michel Blanc dans Marche à l'ombre en 1984, elle a donné la réplique à Thierry Lhermitte et Anémone dans Le mariage du siècle l'année suivante. En 1987, Josiane Balasko lui confie un petit rôle dans son film Les Keufs et la fait à nouveau tourner dans Ma vie est un enfer (1991), Gazon maudit (1994), et Cliente (2008). On l'a vue pour la dernière fois au cinéma en 2016, dans le film Joséphine s'arrondit, de Marilou Berry, la fille de Josiane Balasko.