Décoré par la reine, l'acteur Alan Cumming rend sa médaille et cite "la toxicité" de l'Empire britannique

"La mort de la reine et les conversations qui ont suivi sur le rôle de la monarchie et en particulier sur la manière dont l’Empire britannique a tiré profit des peuples indigènes à leurs dépens (au prix de la mort) autour du monde ont vraiment ouvert mes yeux", écrit-il sur Instagram où il partage la photo prise lorsqu’il a reçu son OBE. Alan Cumming avait été distingué pour son travail en tant qu’acteur mais aussi pour "son militantisme en faveur de l’égalité des droits des communautés gay et lesbienne aux États-Unis". Il rappelle qu’à l’époque, le mariage gay était interdit outre-Atlantique et que la loi "Don’t ask, don’t tell" ("Ne demandez pas, n'en parlez pas") promulguée en 1993 autorisait les homosexuels et bisexuels à servir dans l'armée uniquement s'ils gardaient leur orientation sexuelle secrète. Le texte a été abrogé en 2011.