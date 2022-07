Découvrez la première affiche de "Astérix et Obélix : L'Empire du milieu"

Les Gaulois sont de retour ! Pathé dévoile une première affiche teaser de Astérix et Obélix : l'Empire du milieu, la nouvelle aventure cinématographique des célèbres personnages de bande-dessinée créés par René Goscinny et Albert Uderzo. On y découvre Guillaume Canet, réalisateur et interprète d'Astérix, face à Gilles Lellouche, qui lui s'est glissé dans le (grand) costume d'Obélix. Mais aussi l'adorable toutou Idéfix. Regardez...