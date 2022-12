Bande-annonce trompeuse : deux fans d’Ana de Armas portent plainte pour "publicité mensongère"

C’est une histoire tellement improbable qu’elle aura peut-être droit un jour à sa propre adaptation à l’écran. Ou comment deux fans comptent obtenir justice face à un des géants du divertissement américain. Peter Michael Rosza et Conor Woulfe vivent sur les côtes opposées des États-Unis. Le premier a 45 ans et est installé dans le Maryland, à l'Est. Le second en a 39 et est basé à San Diego, en Californie, à l'Ouest. Leur point commun ? Tous deux disent avoir été floués par la bande-annonce d’un film leur faisant croire que l'actrice Ana de Armas figurait bien au générique.