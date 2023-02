"Deep Fake Neighbour Wars", la série au (faux) casting incroyable qui intrigue autant qu’elle inquiète

C’est un programme dans la plus pure tradition anglaise : improbable, lunaire, totalement décalé. On vous laissera choisir votre qualificatif préféré après avoir découvert les premières images de Deep Fake Neighbours Wars, littéralement "la guerre des voisins façon deep fake". Comme si le Julien Courbet de "Sans aucun doute" rencontrait le Tom Cruise de Minority Report.

Le concept de cette comédie en six épisodes de 30 minutes ? Des spécialistes de l’imitation au Royaume-Uni se glissent littéralement dans la peau de célébrités vivant côte à côte et se détestant cordialement. À la manière de "C Canteloup" sur TF1, leurs visages sont remodelés grâce à une intelligence artificielle leur permettant d’être des sosies - parfois peu ou pas réussis- des personnalités concernées.