"Eaux profondes" : Ben Affleck et Ana de Armas boivent la tasse dans un mauvais thriller érotique

Une banlieue tranquille, une disparition sans corps et Ben Affleck ? Eaux profondes sent bon les influences de Gone Girl, jusque dans certains plans étrangement familiers. Sauf que le film d’Adrian Lyne n’est jamais à la hauteur d’un modèle qui savait tenir en haleine le spectateur jusqu’au bout. Pire, il semble renier tout ce qui permet à un thriller de tenir debout. Ici point de twist ou de sursaut. L’ensemble est aussi mou que les escargots que collectionne sans vraie d'explication le héros. L’exposition est d’une longueur abyssale, les dialogues d’une platitude absolue. L’érotisme, comme les amants de Melinda, est porté disparu alors que le cinéaste nous avait habitués à autre chose avec Liaison fatale et Proposition indécente.