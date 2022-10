Deepfake ou fake news ? Imbroglio autour du jumeau numérique de Bruce Willis

D’un point de vue purement technique, le jumeau numérique de Bruce Willis existe déjà puisque Deepcake l’a créé donc l’an dernier en utilisant des images de ses performances dans Die Hard et dans Le Cinquième Élément. Si la nouvelle a trouvé un écho nouveau, c’est sans doute à l’idée que l’acteur puisse continuer à apparaître dans des films – ou des publicités – malgré ses problèmes de santé puisqu’il est atteint d’aphasie, un trouble neurologique entrainant perte de mémoire et défaut d’élocution.

L’hypothèse est d’autant plus crédible qu’à Hollywood, le numérique est un outil de plus en plus répandu pour "modifier" l’apparence d’un acteur, bien souvent pour en proposer une version rajeunie. C’était le cas par exemple d’Arnold Schwarzenegger qui avait retrouvé son physique de 1983 pour les besoins de Terminator Genisys, en 2015. Blade Runner 2049, Rogue One, Les Gardiens de la Galaxie 2, Spiderman : No Way Home… On ne compte plus les blockbusters qui ressuscitent les héros d’autrefois, parfois sans la présence de l’interprète original sur le plateau. Mais jamais sans son accord, a priori.