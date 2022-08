Déjà tourné, le film "Batgirl" ne sortira jamais

Derrière la caméra ? Le binôme belgo-marocain Adil et Bilall, aux manettes de la série Miss Marvel et du troisième volet de la saga Bad Boys, Bad Boys For Life. "Leslie Grace est une actrice incroyablement talentueuse et cette décision n'est pas le reflet de sa prestation. Nous sommes incroyablement reconnaissants aux réalisateurs de Batgirl et Scoob ! Holiday Hunt et à leurs castings respectifs, nous espérons travailler avec tout le monde à nouveau à l’avenir", écrivent les studios dans un communiqué relayé par The Hollywood Reporter. Car la suite du film d’animation Scooby ! a été victime de la même sentence et ne sortira jamais non plus.