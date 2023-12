Depardieu menacé de perdre sa Légion d'honneur : quels devoirs pour les décorés ?

Emmanuel Macron s'est dit opposé au retrait de la Légion d'honneur à Gérard Depardieu, malgré deux plaintes pour viol et agression sexuelle et des séquences accablantes diffusées dans "Complément d'enquête". Les personnes décorées doivent se soumettre à certains devoirs. TF1info vous explique les règles à respecter et les sanctions possibles.

Gérard Depardieu va-t-il ne plus être chevalier de la Légion d'honneur ? C'est en tout cas la question qui se pose, alors que deux femmes accusent l'acteur français de viol et d'agression sexuelle et que des séquences accablantes ont été diffusées dans l'émission "Complémente d'enquête". Interrogé sur la polémique mercredi sur France 5, et sur l'éventualité de priver le comédien de la Légion d'honneur qui lui avait été remise en 1996, comme le suggérait la ministre de la Culture Rima Abdul Malak, Emmanuel Macron a répondu que non.

Pourtant, appartenir à l'ordre national de la Légion d'honneur n'est pas qu'une récompense. Cela confère certes des droits, comme porter l'insigne, mais aussi des devoirs. Les citoyens, choisis pour leurs "mérites éminents au bénéfice de la Nation", sont décorés chaque année le 1ᵉʳ janvier et le 14 juillet. Dès lors, ils sont tenus à "certaines règles de bonne conduite et de savoir-vivre", comme l'indique le site de la Grande Chancellerie de la Légion d'honneur. C'est un "engagement tacite" : aucun exemple concret d'obligation n'est donné.

Blâme, suspension ou retrait définitif

Si le décoré commet un "acte contraire à l'honneur ou de nature à nuire aux intérêts de la France", des sanctions disciplinaires peuvent être prises. Il en existe trois niveaux. Dans les cas les moins graves, c'est un blâme. La Légion d'honneur peut aussi être temporairement suspendue ou définitivement retirée. Ces deux niveaux de sanctions doivent être pris par décrets par le président de la République et publiés au Journal Officiel. Le retrait est automatique en cas de "condamnation par les tribunaux pour crime ou peine supérieure à un an de prison ferme".

Seul Emmanuel Macron, qui s'est dit "grand admirateur de Gérard Depardieu", pourra donc décider de retirer la Légion à l'acteur. En attendant, la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, a lancé une procédure disciplinaire pour examiner la situation.