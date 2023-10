Départs, retours, nouveaux… TF1 dévoile les profs de la "Star Academy 2023"

C’est dans un mois jour pour jour, le samedi 4 novembre précisément, que les téléspectateurs de TF1 découvriront la promotion de la "Star Academy 2023". Pour accompagner les 16 candidats âgés de 18 à 25 ans durant treize semaines, le directeur Michael Goldman sera entouré d’un collège de professeurs en partie renouvelé, comme l’a révélé la chaîne ce mercredi lors d’une grande conférence de presse à la Seine Musicale.

Au générique de la précédente édition, la professeure de chant Adeline Toniutti sera de retour, tout comme le prof de théâtre Pierre De Brauer, les répétitrices Marlène Schaff et Lucie Bernardoni, ainsi que Coach Joe, le prof de sport, avec une mission élargie. "Je vais être un relais entre les profs et les élèves, prendre plus de place dans l’autorité, pour décharger un peu Michael et qu’il se focalise sur l’artistique", révèle-t-il.