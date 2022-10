Dérapages en série : Kanye West viré par la marque de luxe Balenciaga

Kanye West et Balenciaga, c’est fini. Dans un communiqué publié ce vendredi, le groupe français Kering, propriétaire de la marque de luxe, annonce que cette dernière n’a "plus aucun lien ni aucun plan ou futur projet" avec le rappeur américain de 45 ans. Aucune explication n’est fournie pour justifier la fin de cette collaboration. Mais tout le monde a compris qu’elle est la conséquence d’une série de dérapages qui met ses partenaires dans l'embarras. La semaine dernière, Adidas avait déjà annoncé son intention de "réévaluer" le juteux contrat passé avec l'artiste.

On se rappelle que début octobre, Kanye West avait ouvert le défilé Balenciaga dans un décor d’apocalypse à Villepinte, au Nord de Paris. Casquette sous une capuche, pantalon en cuir et grosses baskets… Une véritable consécration pour ce grand copain du directeur artistique branché Demna Gvasalia. Et puis patatras : 24 heures plus tard, lors d’un show surprise pour sa propre marque, près de l’Arc Triomphe, l’ex-mari de Kim Kardashian exhibait un sweatshirt avec l’inscription White Live Matter, le slogan des suprémacistes blancs américains, en compagnie de la commentatrice d'extrême droite Candace Owens.