Le milliard sinon rien : "Dernière danse" d'Indila s'offre un record de vues sur YouTube

Artiste féminine ayant vendu le plus de disques en 2014, elle avait remporté la Victoire de l’album révélation l’année suivante. Mais après ? Plus rien. La chanteuse s’est faite discrète, préférant l’anonymat aux soirées mondaines. En 2019, elle est revenue avec un premier single, "Parle à ta tête," annonciateur d’un second opus qui se fait encore attendre. "J’ai énormément de chansons enregistrées, plusieurs dizaines ! L’inspiration est là, je suis très productive et il va falloir choisir", affirmait-elle au Parisien en 2021 alors qu’elle faisait la promotion de son duo "Carrousel" avec Amir.