"Des chiffres et des lettres" : Bertrand Renard et Arielle Boulin-Prat dénoncent un départ "contraint et forcé"

Ce n'était pas leur décision. Bertrand Renard et Arielle Boulin-Prat, les deux piliers du jeu télévisé "Des chiffres et des lettres", ont expliqué lundi que leur départ avait été "contraint et forcé", récusant la version avancée par France Télévisions d'un changement de formule qu'ils auraient refusé.

Dans un communiqué envoyé à l'AFP et au Parisien, les deux figures historiques du PAF donnent leur version de leur départ, et évoquent "une situation d'une rare violence". "Ce qui est désigné pudiquement comme un 'désaccord contractuel' a surgi, car FTV (France Télévisions, ndlr) a exigé une baisse de notre salaire de l’ordre de 60% et a refusé de nous accorder le CDI que nous avons eu l’outrecuidance de réclamer", affirment-ils dans le communiqué.