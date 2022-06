"Des larmes de crocodile" : un juré explique pourquoi Amber Heard a perdu son procès face à Johnny Depp

Ce juré précise qu’il faisait partie des cinq hommes qui composaient le jury avec deux femmes, tous citoyens ordinaires embarqués dans une procédure pour le moins extraordinaire. D’après lui, la majorité d’entre eux ont estimé que c’était Johnny Depp la victime et non l’inverse comme l’avait écrit Amber Heard dans une tribune parue en 2018 dans le Washington Post.

"La plupart d’entre nous avaient le sentiment, au bout du compte, qu’il était plus crédible", avoue le juré au sujet du héros de Pirates des Caraïbes. "Il semblait un peu plus vrai dans la manière dont il répondait aux questions. Son état émotionnel semblait aussi plus stable durant la procédure", ajoute-t-il.