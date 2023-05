Des stars, des films et déjà des polémiques : tout ce qu’il faut savoir sur Cannes 2023

Pendant près de deux semaines, les chasseurs d’autographes au bas de marches devraient avoir de quoi garnir leurs cahiers. Côté américain, ils pourront admirer Scarlett Johansson, Tom Hanks et Adrien Brody qui viendront défendre Asteroïd City de Wes Anderson. Natalie Portman et Julianne Moore pour May ,December de Todd Haynes. Sean Penn pour Black Flies de Jean-Stéphane Sauvaire, Jude Law et Alicia Vikander pour Firebrand de Karim Aïnouz ou encore Ben Affleck (avec sa J-LO ?) pour Hypnotic de Robert Rodriguez.

Ils apercevront aussi plein de visages connus du cinéma français comme Juliette Binoche et Benoît Magimel réunis dans La Passion de Dodin Bouffant de Tran Anh Hung. Virginie Efira pour L’Amour et les forêts de Valérie Donzelli. Guillaume Canet redevenu simple acteur pour Acide de Just Philippot. Vincent Macaigne et Cécile de France pour Bonnard, Pierre et Marthe de Martin Provost. Mais aussi Adèle Exarchopoulos et Vincent Lacoste qui prêtent leurs voix aux personnages du nouveau Pixar, Elémentaire, présenté en clôture.