Thierry Courtin, le créateur de T'choupi, est mort à 68 ans

Il avait créé un des personnages les plus populaires chez les enfants. Thierry Courtin, le "papa" de T'choupi, est mort à l'âge de 68 ans. "Les équipes Nathan, qui depuis plus de 30 ans accompagnent le célèbre personnage T'choupi, ont la tristesse d'annoncer la disparition de Thierry Courtin, son créateur", a indiqué la maison d'édition dans un communiqué. La famille n'a pas souhaité communiquer sur les circonstances de sa mort.

T'choupi est un petit garçon qui évolue dans un univers proche du nôtre, mais qui a une apparence ronde plus proche de celle d'un manchot, avec un pelage gris et blanc lisse. Il est le héros de nombreuses histoires à visée éducative comme T'choupi s'habille tout seul, T'choupi mange de tout ou T'choupi va sur le pot, mais aussi d'aventures comme T'choupi prend l'avion ou T'choupi dort chez Papi et Mamie.