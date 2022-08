Deux ans après la mort de leur fils Jack, Chrissy Teigen et John Legend attendent un 4e enfant

Chrissy Teigen et John Legend n'ont jamais rien caché des difficultés qu'ils avaient rencontrées pour devenir parents. La jeune femme avait notamment raconté le long chemin de croix de la fécondation in vitro, qui a permis au couple de concevoir ses deux aînés, Luna, 6 ans, et Miles, 4 ans. "Un milliard de piqûres plus tard (dans la jambe récemment, comme vous pouvez le voir), nous attendons un autre enfant", dit-elle cette semaine. "À chaque rendez-vous, je me dis : ‘Ok, s’il est en bonne santé, je l’annonce aujourd’hui’. Mais ensuite j’ai poussé un ouf de soulagement en entendant un battement de cœur, tout en décidant que j’étais toujours aussi nerveuse", détaille-t-elle.