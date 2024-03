Deuxième plainte pour viol contre Lomepal, le rappeur confronté à ses accusatrices

Le rappeur fait l’objet d’une nouvelle plainte pour viol, déposée par une jeune femme qui dénonce des faits survenus en 2018. Révélée l'été dernier, une première plainte avait été déposée en 2020 pour des faits survenus en 2017 à New York. L’artiste, de son vrai nom Antoine Valentinelli, a été confronté à ses accusatrices la semaine dernière.

Le dossier Lomepal s’alourdit. Alors que le rappeur français fait l’objet d’une plainte pour viol depuis 2020 pour des faits survenus à New York en 2017, le parquet de Paris révèle l’existence d’une deuxième, déposée fin 2023 pour des faits survenus en 2018, cette fois en France.

L’artiste de 32 ans, de son vrai nom Antoine Valentinelli, a été confronté la semaine dernière à ses accusatrices lors d’une garde à vue, dans le cadre de l’enquête préliminaire qui le vise. Dans les deux cas, les faits se seraient déroulés "au domicile des plaignantes", indique à l’AFP une source proche du dossier.

Est-ce que j'ai forcé qui que ce soit à faire quoi que ce soit ? Non ! Lomepal sur Instagram

"Notre client ne s'exprimera pas pour le moment, car il souhaite laisser la justice travailler sereinement", ont réagi ses avocates, Mes Jacqueline Laffont et Julie Benedetti. "La qualification pénale des faits allégués est largement sujette à débat. Sa garde à vue a été levée bien avant la fin de la durée légale et sans poursuite. La suite de l'enquête permettra d'établir son innocence".

Phénomène du rap français, auteur de trois albums à succès et nommé à la Victoire de la musique de l’artiste masculin en 2020, Lomepal s’était défendu en août dernier dans un post Instagram. "Est-ce que j'ai forcé qui que ce soit à faire quoi que ce soit ? Non. Est-ce qu'il y a eu des choses illégales ? Non. Et je ne le laisserai jamais dire", assurait l'interprète de "Trop Beau".

Le trentenaire reconnaissait bien "des rencontres de fin de soirée, où on fait l'amour sans se connaître, des relations d’un soir. Pour moi comme tout le monde, il peut y avoir des incompréhensions, des perceptions différentes". Mais il dénonçait "des histoires délirantes et inventées de toute pièce qui circulent dans l’industrie musicale (...). Tout cela est absurde et faux".

L’affaire a déjà eu des conséquences pour la carrière du rappeur. S’il s'était produit au festival des Plages électroniques à Cannes, quelques jours après la révélation de la première plainte, le festival le Cabaret Vert de Charleville-Mézières avait annulé son concert prévu mi-août, estimant "qu'un temps de recul et de silence s'imposait".