Dev Patel, la star de "Slumdog Millionnaire", a mis fin à une bagarre au couteau en Australie

"Dev a suivi son instinct, a essayé de calmer la situation et de mettre fin à la bagarre. Heureusement, le groupe y est parvenu et est resté sur site pour s’assurer que la police et l’ambulance arrivent", indique un communiqué. Une femme de 34 ans a été arrêtée pour avoir poignardé à la poitrine un homme de 32 ans, dont les jours ne sont pas en danger selon la chaîne australienne 7News. Tous les deux seraient mari et femme, précise la même source dans le reportage ci-dessous.