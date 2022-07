Diane Leyre, Miss France 2022, se lance dans la radio sur Virgin à la rentrée

C'est un sacré challenge. Diane Leyre, Miss France 2022, a décroché un poste de chroniqueuse à la rentrée prochaine dans la nouvelle matinale présentée par Guillaume Genton et Fabien Delettres sur Virgin Radio. Baptisée “Le morning sans filtre”, l’émission sera diffusée à partir du 29 août de 6 heures à 9h30, soit une heure plus tôt que la matinale de la saison 2021/2022. Une grande première pour une Miss en activité, les précédentes reines de beauté ayant attendu la fin de leur règne pour se lancer dans une activité professionnelle.

Séduit par son dynamisme et son franc parler, c'est Cyril Hanouna, producteur de la matinale, qui a approché Diane Leyre lors d'un événement. "Le courant est bien passé, et il cherchait de nouvelles têtes pour la radio, et l'idée de faire de l'antenne m'a tout de suite très emballé. (…) Avec mon rôle de Miss France, il y a toujours une petite frustration de pas être partout à la fois, et grâce à la radio, cela me permet de commencer à être au quotidien avec le plus de monde possible", a confié au Parisien la jeune femme qui vient de fêter ses 25 ans.