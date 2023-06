Diminué par le syndrome Gilles de la Tourette, Lewis Capaldi ne montera plus sur scène "pour l’instant"

En février, les vidéos de son concert à Francfort le montrant rattrapé par ses tremblements avaient fait le tour du monde. Comme à Glastonbury, ses fans avaient chanté à sa place. De passage à l’Accor Arena de Paris quelques jours plus tard, il avait tenu à poursuivre lui-même. Et l'avait fait savoir avec l'humour british qui le caractérise. Il restait à Lewis Capaldi 26 dates sur sa tournée, qui devait l'emmener en Australie, en Islande, aux festivals de Leeds et Reading avant de se conclure à Dubaï en octobre. "Jouer pour vous est tout ce dont j’ai toujours rêvé, donc c’est la décision la plus difficile de ma vie. Je reviendrai aussi vite que possible", insiste-t-il ce mardi. Un message déjà liké plus d’un million de fois en l’espace de trois heures.