EN DIRECT - Eurovision 2024 : une finale sous tension rattrapée par la guerre à Gaza

Rattrapé par l'actualité, le concours de l'Eurovision de la chanson s'achève ce samedi à Malmö, en Suède, dans un contexte de tension lié à la participation de la candidate israélienne en pleine guerre à Gaza. Suivez la finale de cette édition 2024 en direct avec nous.

Près de 100.000 fans venant de 90 pays sont attendus à Malmö. La troisième plus grande ville de Suède (320.000 habitants) accueille ce samedi 11 mai la finale de l'édition 2024 de l'Eurovision. Un événement qui se déroule dans un contexte de tension avivé par la participation de la candidate israélienne en pleine guerre à Gaza.

Connue notamment pour avoir vu naître et grandir le footballeur Zlatan Ibrahimovic, la commune située sur les bords du détroit de l'Öresund, qui le sépare de la capitale danoise Copenhague, a vu affluer ces derniers jours des renforts de police venus de toute la Scandinavie pour assurer la sécurité du concours. Et pour cause, les autorités estiment que jusqu'à 20.000 personnes pourraient y manifester dans la journée aux côtés de la plus importante communauté d'origine palestinienne du pays.