EN DIRECT – Cannes 2022 : toute la Croisette attend votre palmarès, Monsieur Lindon !

C'EST PRESQUE FINI !





La 75ème édition du Festival de Cannes s'achève ce soir avec la cérémonie de clôture animée par Virginie Efira et la révélation du palmarès établi par Vincent Lindon et son jury. Comment ça marche ? Depuis le début de la matinée, le président et les talents qui l'entourent sont réunis dans une villa sur les hauteurs. Pas d'ex-aequo pour la Palme, mais c'est possible pour les autres prix.





Pour mémoires les récompenses remises à Cannes sont :





>> Palme d'or

>> Grand prix du jury

>> Prix d'interprétation masculin

>> Prix d'interprétation féminin

>> Prix de la mise en scène

>> Prix du scénario

>> Prix du jury





Il est également possible au jury de créer une récompense spéciale, ce qui est déjà arrivé lors d'une édition anniversaire. Un prix du 75ème ? Suspense...





Seront également remis la Caméra d'or, le prix du meilleur premier film décerné par un jury spécial, ainsi que la Palme d'or du court métrage.