EN DIRECT - Golden Globes 2024 : "Barbie" favori, "Anatomie d’une chute" prêt à surprendre

Son nom ne vous dit rien ? On vous confesse que nous non plus, on ne le connaissait pas. Jo Koy a été choisi pour présenter cette 81e cérémonie des Golden Globes. L'humoriste américain de 52 ans promet déjà de "ne pas glisser et tomber", "de ne pas se retenir de faire pipi" et pour le reste, ce sera la surprise du direct. Autant d'annonces faites dans une première vidéo. De quoi donner le ton de la soirée ?