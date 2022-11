NRJ Music Awards 2022 : Orelsan grand gagnant, découvrez le palmarès complet

REPRISE OU ADAPTATION DE L'ANNÉE





Soprano et l'influenceur Just Riadh viennent remettre le premier prix de la soirée, le tout premier tout court dans cette catégorie lancée cette année. Et le prix revient à... Soolking pour "Suavemente". Il remercie le public, NRJ mais aussi toute son équipe. "Chaque fois que je vois Sopra, il se passe un truc bien dans ma vie", poursuit-il en concluant d'un "One, two, three, viva l'Algérie".





“On va Yeke” – BLACK M

“Running up that hill” – BORIS WAY

“I’m Good (Blue)” - DAVID GUETTA feat. BEBE REXHA

“Super Freaky Girl” - NICKI MINAJ

“Suavemente” - SOOLKING

“Maniac” - SOUND OF LEGEND

“Tissues” - YUNGBLUD