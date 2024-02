EN DIRECT – "Danse avec les stars" : au tour de James Denton, Diane Leyre et Keiona d’entrer en piste

Le concours de danse poursuit les présentations avec sa promotion 2024 ce vendredi 23 février. Après avoir soutenu leurs camarades la semaine dernière, c’est au tour de sept nouveaux couples de se lancer. Toutes les prestations de la saison sont à retrouver sur TF1+.

Ils ont tremblé pour leurs camarades depuis les gradins du plateau. C’est désormais sur le parquet que le reste de la promotion 2024 de "Danse avec les stars" va vivre le deuxième prime de la saison. Forfait pour cause de blessure la semaine passée, l’acteur américaine James Denton est attendu aux côtés de sa partenaire Candice Pascal.

Ce vendredi 23 février, les téléspectateurs de TF1 découvriront aussi les chorégraphies de l’ancienne Miss France Diane Leyre et Yann-Alrick Mortreuil, du chanteur Black M et Elsa Bois, de la drag queen Keoina et Maxime Dereymez, la chanteuse Cœur de pirate et Nicolas Archambault, l’humoriste Roman Doduik et la nouvelle recrue Ana Riera ainsi que l’acheteuse de l’émission "Affaire conclue" Caroline Margeridon et Christian Millette. Les points qu’ils récolteront seront ajoutés à ceux qu’ils obtiendront lors du prochain prime, qui verra l’élimination d’un premier couple.

L'AVIS DES JUGES Diane Leyre a "oublié un petit pas" mais les juges n'en ont rien vu. Jean-Marc Généreux taquine la reine de beauté, qui a été un peu dure envers elle-même et lui accorde "un très beau 6" pour sa "très belle rumba". Même note pour Fauve Hautot, qui est séduite par "la très grande joie de vivre" de la jeune femme. "Ça manque de solidité" mais "la curiosité" et "l'envie d'y aller sont là". Mel Charlot souhaite que la connexion avec son partenaire reste la même pendant toute la durée de la chorégraphie. "Tu es incroyable", dit-elle en lui accordant la même note que ses camarades. Chris Marques vient pour "recadrer les choses". Il trouve "excellent" qu'elle ait tenté de faire les pas les plus difficiles. "Pour le moment, je trouve ça pas mal du tout", ajoute-t-il en lui donnant... un 5 !

SA NOTE : 23. TF1 RENCONTRE La reine de beauté se donne un nouveau défi en participant à l'émission. Pour ses débuts, elle devra se livrer sur une rumba, la danse de l'amour, avec son partenaire Yann-Alrick Mortreuil. Un challenge dans le challenge pour celle qui "a du mal avec la proximité d’un homme". Culture, médias et divertissement Diane Leyre dans "Danse avec les stars" : "Mon niveau de danse est catastrophique" LES MISS EN FAMILLE Mais qui voilà dans le public ? Ève Gilles, Miss France 2024, et Maëva Coucke, Miss France 2018, sont venues soutenir leur amie Diane Leyre, Miss France 2022, qui a déjà "envie de vomir" avant d'ouvrir ce prime. TF1 DISCO BABY ! Et c'est parti pour ce deuxième prime ! Quel couple aura la meilleure note ? Quel couple sera privé de l'épreuve supplémentaire qui permet de gagner des points supplémentaires ? La réponse dans les prochaines heures après une ouverture sur le thème disco avec toute la troupe de danseurs professionnels. REPLAY Vous avez manqué les débuts tonitruants d'Inès Reg, la samba endiablée de Cristina Cordula ou encore le forfait de la star de "Desperate Housewives" James Denton ? Retrouvez tous les moments clés du premier prime par ici : Culture, médias et divertissement REVIVEZ – "Danse avec les stars 13" : l'humoriste Inès Reg bouleversante, l'acteur James Denton blessé BANDE-ANNONCE Quelles sont les célébrités qui danseront ce soir ? Réponse en images : PLACE À LA DANSE ! Il est temps de commencer les étirements car "Danse avec les stars" revient pour le deuxième prime de la saison. Une émission qui marquera le début de l'aventure pour les sept couples qui n'ont pas encore dansé.

Suivez l'émission en direct ci-dessus.