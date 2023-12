EN DIRECT - "Star Academy" : qui d'Axel, Margot ou Candice ne rentrera pas au Château ?

Ce soir, Calogero interprétera un medley composé de trois titres avec les élèves : "Avant toi", "Prendre racine" et "C'est dit". Natasha St-Pier chantera "Mourir demain", Loreen sera sur scène pour chanter "Tattoo". Marina Kaye partagera la scène avec Djebril sur le titre "Only The Very Best". La légendaire Véronique Sanson, quant à elle, interprétera "Besoin de personne" en compagnie des académiciens.