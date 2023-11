EN DIRECT - Star Academy : Louis, Margot ou Djebril... Qui va partir ce soir ? Suivez l'émission sur TF1

Si ces trois-là jouent gros, leurs camarades auront une autre forme de pression puisqu’ils vont se produire pour la première fois avec des artistes invités. Au programme : Victorien avec Grand Corps Malade sur "Retiens tes rêves". Julien avec Louane sur "Secret", la chanson de l’année vendredi aux NMA. Lénie avec Jenifer sur "Ma Révolution" ou encore Pierre avec James Arthur sur "Say you won’t let go".