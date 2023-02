Libérée et (encore) délivrée : la Reine des Neiges vole au secours de Disney

Patron emblématique de Disney de 2005 à 2020, Robert Iger en avait cédé les commandes à Bob Chapek. Une succession mouvementée qui a poussé le conseil d’administration de la major a réclamé le retour de son prédécesseur, en novembre dernier. Après avoir fait le ménage dans la structure de direction, il s’apprête donc à trancher dans les forces vives de l’une des entreprises les plus lucratives de l’industrie du divertissement.

"J’éprouve un respect énorme et de la reconnaissance pour le dévouement de nos employés à travers le monde", a-t-il expliqué mercredi lors de l’annonce des licenciements à venir. "Mais nous allons devoir nous pencher sérieusement sur tout ce que nous faisons en matière de divertissement, parce que dans un monde toujours plus compétitif, tout coûte de plus en plus cher". Elsa et Anna vont-t-elles devoir faire des économies sur leur garde-robe ?