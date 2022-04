"Avatar 2" a enfin un titre, la bande-annonce ne sera dévoilée qu’au cinéma

James Cameron assure avoir "une nouvelle fois repoussé les limites de ce que le cinéma peut faire". Après avoir mixé la 3D et la motion capture sur le premier Avatar, le Canadien détaillait déjà ses innovations dans un entretien à Variety l’an dernier. "J’ai réuni la meilleure équipe de designers possible et nous avons créé un environnement virtuel, comme un jeu vidéo (…) Nous avons appelé ça la Simulcam. Sur le plateau, je pouvais regarder dans la caméra et voir cet environnement en temps réel. Durant une scène, si je voulais déplacer une chute d’eau, bouger une colline, je pouvais le faire super vite dans ce monde virtuel", relatait-il.