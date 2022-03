"Alerte rouge" : Pixar fait sa crise d’ado avec magie, humour et tendresse sur Disney+

"C’était la plus autobiographique et la plus spécifique. Mais c’est aussi celle dans laquelle les équipes se sont reconnues le plus. Tout le monde dans la pièce pouvait comprendre ce sentiment, celui d’être à la fois maladroit et mal à l'aise dans son propre corps. Ils ont trouvé que le concept tellement drôle", nous explique-t-elle. "Dès le pitch, on s’est dit : "Oh je veux voir ça parce que ça va être le bordel !"", acquiesce la productrice Lindsey Collins, totalement fan du titre français. "Alerte rouge, ça sonne comme un avertissement. J’adore", ajoute-t-elle. Car l’héroïne du film n’en a reçu absolument aucun avant de voir sa vie totalement chamboulée.