Amy Schumer se raconte dans "Life & Beth" : "Je me vois comme la Elena Ferrante de Long Island"

"Les maux psychologiques peuvent affecter l’organisme", prévient d'ailleurs un médecin dans la série, préconisant à Beth de "boire moins et mâcher plus". Et si c’était le meilleur conseil de vie qu’on puisse tirer de la série ? Amy Schumer s’amuse de notre question et évoque ses propres problèmes de digestion avant de redevenir sérieuse. "Faire face aux traumatismes les plus profonds de mon adolescence a vraiment été essentiel pour me permettre d’aller de l’avant, avoir de l’empathie pour moi à cet âge, et en quelque sorte me débarrasser un peu de la honte que j’ai pu avoir face à mes comportements", glisse-t-elle. Son double de fiction aura l'occasion d'en faire de même encore quelques épisodes de plus, la série ayant été renouvelée pour une saison 2.