Disney+ augmente ses tarifs et veut limiter le partage de comptes

L'abonnement actuel, lui, va être rebaptisé "Disney+ Premium". Il ne contient pas de publicité, propose une meilleure résolution et qualité audio, et la possibilité de diffuser du contenu sur quatre écrans. Mais son prix, lui, va augmenter : 11,99 euros par mois, ou 119,90 par an. "Les abonnés actuels qui choisissent de ne pas changer de formule d'abonnement seront facturés au nouveau tarif à compter du 6 décembre ou après cette date", précise le groupe.

Outre la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, l'Espagne, la Norvège, la Suède et le Danemark connaîtront les mêmes modifications. Outre-Atlantique, le prix va également augmenter aux États-Unis. "Nous avions déjà augmenté nos prix en 2022", a rappelé Bob Iger, le patron de la société, lors d'une conférence téléphonique mercredi 9 août. "Et nous n'avions pas assisté à des pertes significatives du nombre d'abonnés, ce qui était réconfortant."

Le dirigeant a aussi précisé que l'entreprise "explorait activement des moyens de s'occuper du partage de compte". Il a ajouté que Disney commencera à mettre à jour "plus tard cette année" ses règles d'utilisation, essentiellement en matière de partage.