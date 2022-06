Bon Jovi "le cœur brisé" par la mort du bassiste Alec John Such

Avec Bon Jovi, Alec John Such a connu les sommets, le groupe enchaînant les tubes - "Runaway", "Living on a prayer", "Wanted Dead or Alive" - et les tournées mondiales. En août 1989, c’est l’une des premières formations américaines à se produire en Union Soviétique, lors du Moscow Music Peace Festival, organisé dans le cadre d’une coopération internationale visant à lutter contre le trafic de drogue.

Malgré l’avènement du grunge, au début des années 1990, Bon Jovi restera une valeur sûre des charts, avec à ce jour plus de 130 millions d’albums vendus à travers le monde. Le groupe est actuellement en tournée pour défendre l’album 2020. Remplacé par Hugh McDonald, Alec John Such avait retrouvé ses anciens partenaires une première fois en concert en 2001 puis lors de l’intronisation du groupe au Rock & Roll Hall of Fame en 2018.