C'était Jean-Pierre Pernaut

Passionné de hockey sur gazon, il rejoint l’équipe d’Amiens à l’âge de 15 ans et décroche trois titres de champion de France. Ce n’est qu’en classe de troisième, après un stage au Courrier Picard, qu’il découvre sa vocation de journaliste. Diplômé de l’ESJ Lille, il débute sa carrière en 1972 au bureau régional de l’ORTF dans sa ville natale. Deux ans plus tard, la chaîne publique éclate et en janvier 1975, il rejoint la rédaction d’une nouvelle chaîne baptisée TF1. Il ne la quittera plus et sera reporter, présentateur, chef de service… Après avoir été le joker d’Yves Mourousi, il lui succède en 1988 à la demande de Patrick Le Lay et Etienne Mougeotte, en quête d’un nouveau souffle.

Parmi ses décisions les plus emblématiques, il y a bien sûr celle d’ouvrir le JT avec la météo, du jamais-vu. Mais surtout la volonté de donner la parole aux Français à travers un réseau de correspondants en région inédit. "Au 13h, nous avons essayé de rendre compte des difficultés, des attentes, des colères, des réussites aussi, des personnes qu’une petite élite parisienne ignore superbement", écrivait-il dans sa biographie, 33 ans et vous (Michel Lafon), parue l’an dernier. "Je suis fier d’avoir donné la parole aux gens, aux vrais gens, plutôt qu’à des représentants d’institutions, pour montrer la France telle qu’elle est et non telle que quelques-uns voudraient qu’elle soit."