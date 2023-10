Matthew Perry, acteur emblématique de "Friends", est décédé à 54 ans

Matthew Perry était surtout connu pour le rôle de Chandler Bing, blagueur un peu lourd et maladroit, dans l'emblématique série Friends pendant 10 saisons, de 1994 à 2004, totalisant plus de 230 épisodes. Aux côtés de Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc et David Schwimmer, Matthew Perry a fait le succès de cette série télévisée adulée par la jeunesse américaine et au-delà. Elle raconte les péripéties new-yorkaises d'une bande de copains composée de Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Ross et Chandler. On y suit notamment l'histoire d'amour entre Monica et Chandler. Au vu du succès de la série, les six héros étaient payés environ un million de dollars par épisode à la fin. Matthew Perry n'a jamais obtenu d'Emmys, les prestigieux prix de la télévision américaine, malgré cinq nominations pour son rôle dans Friends.

Selon Variety, ils auraient même négocié un cachet de 2,5 millions de dollars chacun pour le tournage d'une émission de retrouvailles en 2021.