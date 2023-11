Légende du rock britannique, le chanteur Shane MacGowan est décédé à l'âge de 65 ans. Avec son groupe The Pogues, il avait rencontré un immense à succès dans les années 1980.

Il était malade depuis de longs mois. Shane MacGowan, le chanteur du groupe The Pogues, est mort à l'âge de 65 ans. Une triste nouvelle annoncée sur les réseaux sociaux par son épouse Victoria Marie Clark. "Je ne sais pas comment dire cela, alors je vais juste le dire. Shane, qui sera toujours la lumière que je tiens devant moi et la mesure de mes rêves et l’amour de ma vie (...) est parti pour être avec Jésus et Marie et sa belle-mère Thérèse", écrit-elle.

Né en Irlande de parents britanniques, Shane MacGowan avait connu un immense succès dans les années 1980 avec The Pogues, une formation qui mélangeait les sonorités de la musique traditionnelle avec l'énergie du punk rock. À leurs débuts, ils seront la voix politique des jeunes immigrés irlandais à Londres, anti-Thatcher et anti-censure. En 1984, ils font la première partie des Clash et sortent leur premier album intitulé Red Roses for Me.

Leur plus grand succès restera "Fairytale of New York", un duo de 1987 avec Kirsty MacColl qui vend comme des petits pains à Noël en Irlande comme au Royaume-Uni. À l’époque, la BBC avait essayé d'expurger les insultes explicites entre les deux vieux amants de la chanson mais la station publique avait dû y renoncer devant la levée de boucliers générale.

Longtemps connu pour son alcoolisme, Shane MacGowan avait été hospitalisé en 2016 après s'être brisé le bassin suite à une chute. Son épouse avait alors révélé qu’il était enfin devenu sobre. En décembre 2022, il était de nouveau admis à l’hôpital, souffrant d’une encéphalite dont il est finalement décédé ce jeudi.