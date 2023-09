Disparue il y a 50 ans, la légendaire basse de Paul McCartney fait l'objet d'une quête mondiale

C'est en 1961 que Paul McCartney achète sa basse Höfner 500/1 dans une boutique en Allemagne, alors que les Beatles avaient déjà débuté leur résidence de quatre mois au Top Ten Club à Hambourg. Le bassiste, qui avait peu de moyens à l'époque, a acheté son instrument pour la modique somme de 30 livres sterling. "Pour moi, parce que j'étais gaucher, ça avait l'air moins bête parce que la guitare était symétrique (...). Une fois que je l'ai achetée, j'en suis tombé amoureux", a déclaré Paul McCartney, cité par The Lost Bass Project.

Dès 1961, la Höfner 500/1 a accompagné Paul McCartney durant les nombreux concerts des Beatles au Cavern Club de Liverpool (Royaume-Uni) ou encore lors d'enregistrements aux célèbres studios d'Abbey Road. C'est cet instrument que les fans du groupe anglais peuvent entendre sur des titres comme "Love Me Do", "She Loves You" ou encore "Twist and Shout". En 1963, l'artiste s'est équipé d'une nouvelle guitare Höfner, qui n'a toutefois pas détrôné la première dans son cœur. "J'ai des Höfner depuis que j'ai commencé, mais l'ancienne est toujours ma préférée", assurait-il en 1966. En 1969, la basse a disparu et n'a plus jamais été revue depuis.

Sur le site de la marque Höfner, Nick Wass admet que personne ne sait où est passé l'objet. "Il semble très probable que quelqu'un ait volé la basse. À ce jour, cela reste un mystère", concède-t-il, avant d'ajouter que de nombreuses rumeurs ont émergé par la suite, sans permettre d'y voir plus clair. Certains affirment ainsi que la basse a été subtilisée dans un placard des studios d'Abbey Road, tandis que d'autres disent qu'elle a disparu dans le sous-sol des bureaux des Beatles rue Savile Row, à Londres.