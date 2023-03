Vu dans "Creed III", l'acteur Jonathan Majors arrêté, soupçonné d'agression

C'est une des figures montantes de Hollywood. L'acteur américain Jonathan Majors, actuellement à l'affiche de "Creed III" et de "Ant-Man et la Guêpe : Quantumania" a été interpellé et placé en garde à vue, samedi matin par la police new-yorkaise. Des agents du NYPD ont été appelés en fin de matinée dans le quartier de Chelsea à Manhattan, par une femme âgée de 30 ans qui leur a expliqué avoir été agressée, blessée à la tête et au cou lors d'une dispute conjugale survenue la veille.

Libéré dans la soirée, l'acteur, âgé de 33 ans, doit revenir devant le tribunal en mai, selon le site spécialisé TMZ.