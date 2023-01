"Diverto" donne le coup d'envoi d'une nouvelle génération de magazines TV

Pour son premier numéro, Diverto a mis à l'honneur Audrey Fleurot, la comédienne de la série HPI. Ce nouvel hebdo parlera donc de la télé au sens large, en incluant celle qui se regarde aussi sur les smartphones ou tablettes, mais aussi du divertissement (musique, cinéma, spectacles, podcasts). En plus de la traditionnelle grille (43 pages, soit la moitié du magazine), de nouvelles rubriques seront dédiées aux plateformes : les payantes (Netflix, Amazon Prime Video, Disney+...) et les gratuites (Arte, France Télévisions, MYTF1...).

"Selon nos études, plus de 50% de nos lecteurs de PQR sont abonnés à une plateforme de vidéo à la demande payante, un usage qui ne fait que croître", a confié à l'AFP Antoine Daccord, directeur exécutif de Diverto. Pour que chacun y trouve son compte, "on fait attention à avoir un équilibre entre les contenus linéaires (en direct, ndlr) et non-linéaires, et entre gratuit et payant". Même si l'usage classique de la télé baisse continuellement, "les écrans au global n'ont jamais été autant consommés, et de façon hyper fragmentée", insiste le dirigeant.