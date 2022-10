Divorce annulé : Sylvester Stallone et Jennifer Flavin s’affichent de nouveau ensemble

Alors que les observateurs s’attendaient à une douloureuse bataille judiciaire, les Stallone se sont finalement rapprochés… et réconciliés. Le 19 septembre, l’acteur publiait sur Instagram un cliché où on le voyait marcher main dans la main avec son épouse. Et ce simple commentaire : "Merveilleux."

"Ils se sont retrouvés à la maison, ils ont parlé et ils sont parvenus à aplanir leurs différends", confiait quelques jours plus tard un proche au tabloïd Page Six. "Ils sont tous les deux très heureux." Un happy happening comme on les aime à Hollywood ?