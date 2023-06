Pension alimentaire, rumeurs d'infidélité : le divorce de Kevin Costner tourne au vinaigre

Pour Christine Baumgartner, c’est inacceptable. Non seulement elle refuse de quitter leur propriété de Carpintera, en Californie, mais elle réclame une pension alimentaire bien plus élevée de 250.000 dollars par mois. "C’est moins que le montant nécessaire pour maintenir le train de vie des enfants", écrit-elle dans une déclaration déposée devant un tribunal de Santa Barbara, le 16 juin dernier. Elle souhaite ainsi que l’acteur paye l’intégralité des études dans une école privée, des activités sportives et des frais de santé des garçons Cayden, 16 ans et Hayes, 14 ans, et de leur sœur Grace, 13 ans.

Dans ces documents judiciaires, on apprend que les revenus de Kevin Costner pour l’année 2022 sont estimés à 19,5 millions de dollars et que les dépenses de sa famille, avant impôts, s’élèvent à 7,5 millions. Elles comprennent l’entretien de leur résidence californienne et de leur propriété à Aspen, dans le Colorado, des vacances à Hawaï et aux Caraïbes, des abonnements à des country clubs onéreux ou encore l’emploi de chefs privés.