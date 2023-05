Divorce surprise à Hollywood : Kevin Costner et sa deuxième épouse se séparent

C’était l’un des couples les plus discrets du showbiz américain. 18 ans après s’être dit oui, l’acteur-réalisateur Kevin Costner, 68 ans, et la designer allemande Christine Baumgartner, 49 ans, ont décidé de mettre fin à leur mariage. "C’est avec beaucoup de tristesse que des circonstances indépendantes de sa volonté se sont produites et que Monsieur Costner doit participer à une action en dissolution du mariage", indique un porte-parole de la star, confirmant une information révélée par plusieurs sites spécialisés.

"Nous demandons que sa vie privée, celle de Christine et celle de leurs enfants soient respectées en cette période difficile", ajoute-t-il. Kevin Costner et Christine Baumgartner sont les parents de deux garçons, Cayden et Hayes, âgés respectivement de 15 et 14 ans, et d’une fille, Grace, âgée de 12 ans. Les médias américains précisent que c'est l'épouse de l'acteur qui a déposé la demande de divorce.