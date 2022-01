"Dix pour cent" : le film dérivé de la série s'annonce "haut en couleur"

La série qui connaît un franc succès dans le monde entier fera aussi l'objet de plusieurs remakes cette année en Corée du Sud, en Italie et en Indonésie. Une version britannique très attendue de la série va également voir le jour. "C’est très rare qu'une série française fasse l'objet d'un remake au Royaume-Uni et encore plus que les producteurs français y soient impliqués de manière créative. Mais nous avons toujours gardé à l’esprit qu’un bon remake doit trahir l’original et c’est particulièrement vrai pour la Grande-Bretagne, qui a une culture si dynamique", estime Aurélien Larger de Mother Production, qui coproduit la série destinée à Amazon Prime Video et Sundance Now.