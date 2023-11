David Guetta, 56 ans, bientôt papa pour la troisième fois

Le célèbre DJ et sa compagne Jessica Ledon vont accueillir leur premier enfant. La future maman a dévoilé son baby bump jeudi, sur le tapis rouge des Latin Grammy Awards à Séville, en Espagne. David Guetta est déjà papa de deux enfants, nés de sa relation avec Cathy Guetta.

Quoi de mieux qu'un tapis rouge pour annoncer une bonne nouvelle ? C'est sur celui des Latin Grammy Awards à Séville, en Espagne, que David Guetta a révélé qu'il allait être papa pour la troisième fois à 56 ans. "Nous avons une grande nouvelle à vous annoncer ! La sortie la plus importante de l'année", a réagi le célèbre DJ, jeudi 16 novembre, sur son compte Instagram, où il a posté les photos de l'événement.

Sourire aux lèvres, l'artiste à qui on doit une flopée de tubes ("Titanium", "Sexy Bitch", "Love Don't Let Me Go") pose la main sur le ventre de sa compagne, une mannequin d'origine cubaine, qui dévoile ses premières rondeurs de femme enceinte dans une longue robe verte, ne laissant aucune place au doute.

David Guetta et Jessica Ledon vont donc accueillir leur premier enfant ensemble. Les amoureux avaient officialisé leur relation le 1ᵉʳ février 2016, à l'occasion d'un dîner d'État donné en l'honneur de Raul Castro à l'Élysée. Le musicien français est déjà papa de deux enfants, Tim Elvis, 19 ans et Angie, 16 ans, nés de sa relation avec Cathy Guetta, dont il s'est séparé en 2014 après 22 ans de mariage.