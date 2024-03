David Guetta, papa pour la troisième fois à 56 ans, présente son nouveau-né

Le DJ français a annoncé sur ses réseaux sociaux la naissance de son troisième enfant, fruit de ses amours avec l’actrice Jessica Ledon. La nouvelle famille pose ensemble sur un premier portrait de famille, dévoilant la tête déjà bien chevelue du nourrisson.

À un mois de l’accouchement, ils s’affichaient encore tout sourire sur le tapis rouge des Grammy Awards. C’est désormais à trois qu’ils prennent la pose. Le clan Guetta s’est agrandi avec la naissance d’un troisième enfant pour le DJ, née de la relation entre David Guetta et Jessica Ledon. "L’amour est dans l’air", s’enthousiasme le couple dans un post Instagram commun annonçant l’arrivée de leur fils, prénommé Cyan. La star des platines regarde face caméra sur ce portrait de famille câlin, qui laisse voir le crâne déjà bien chevelu du nourrisson.

Parmi les commentaires de félicitations, un est plus "liké" que les autres : celui de Tim-Elvis, le fils aîné de David et Cathy Guetta, aussi parents d’Angie, 16 ans. "Mon petit frère va être fort", réagit le jeune homme de 20 ans, installé comme son père à Miami. La compagne du DJ français, 32 ans, avait révélé sa grossesse lors des Latin Grammy Awards en novembre à Séville.

"Ce sera la sortie la plus importante de l’année", s’était amusé celui qui a vendu plus de 50 millions de disques dans le monde. Le quinquagénaire n’a pas mis sa carrière entre parenthèses pour autant, continuant à enchaîner les numéros un dans les charts, dont le single "When We Were Young" avec Kim Petras.

Son prochain projet ? Un set spécial enregistré dans le désert saoudien dont il ne dit pas grand-chose, si ce n’est qu’il "arrive bientôt". Le congé paternité n’est visiblement pas pour tout de suite.