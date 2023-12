DJ Snake aussi fort que Beyoncé : son concert au Stade de France complet "en 3 minutes"

Les 80.000 places pour la représentation unique du DJ français dans l’enceinte de Saint-Denis ont toutes trouvé preneurs ce vendredi 8 décembre. Le Parisien de 37 ans parle d’une vente express de "3 minutes" pour ce qu’il présente comme son "dernier show". Les heureux détenteurs d’un billet n’ont plus qu’à se montrer patients car le concert n'est programmé qu'en 2025.

Il avait réalisé un rêve de gosse l’an dernier en faisant vibrer les 60.000 spectateurs du Parc des Princes, l’enceinte du PSG qu’il supporte avec passion. À l’image du slogan de son club de cœur, DJ Snake a rêvé plus grand pour ce qu’il présente comme son "dernier show". Il ne lui a fallu que "quelques minutes" pour vendre l’ensemble des 80.000 places du concert qu’il donnera au Stade de France le 10 mai 2025. "Complet en 3 minutes", précise sur X le principal intéressé.

Une vente aussi express que celle du concert de Beyoncé au même endroit au printemps 2023, confirme à l’AFP Live Nation France, le tourneur des deux artistes. Près de 300.000 personnes, pour moitié moins de places disponibles, s’étaient connectées dans l’espoir d’obtenir un sésame pour l’un des deux passages en France de la star américaine. "Il y a une équation sur laquelle on a très peu de poids et qui est inéluctable, c’est l’offre et la demande. On ne peut pas agrandir les capacités des salles. C’est compliqué, aléatoire et frustrant. Mais ça fait partie du charme des concerts", nous expliquait au printemps Angelo Gopee, directeur général de Live Nation France.

Les préventes proposées la veille pour DJ Snake avaient aussi trouvé preneurs en 10 minutes. Le succès de l’artiste français n’est plus à prouver. À l’international, il s’est forgé une solide réputation à coup de collaborations d’exception avec Justin Bieber, Selena Gomez, Cardi B ou encore la star de la K-pop Jung Kook du groupe BTS. C'est lui qui cette année a assuré l'animation musicale avant le Super Bowl. Entre effets pyrotechniques et invités surprises de marque, son concert au Parc des Princes avait marqué les esprits. Nul doute que celui du Stade de France devrait faire transpirer chaque spectateur.