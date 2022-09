"Si tu me venges…" : le teen movie qui cartonne sur Netflix a tout pour devenir culte

"On s’est rencontré sur Zoom et elle m’a dit ce qui est je crois le truc le plus cool qu’on m’ait jamais dit dans ma carrière. Elle m’a dit : ‘Quand j’ai lu le scénario, je me suis dit que si j’étais encore une adolescente, je te courrais après pour jouer Drea ou Eleanor’. Il n’y a pas plus iconique que ça pour moi", raconte Jennifer Kaytin Robinson à BuzzFeed. Adoubé par Buffy herself, le scénario alterne entre nostalgie heureuse d’un certain cinéma et représentation bienveillante de la jeunesse libre et queer d’aujourd’hui. Un combo bien dosé qui lui permet de parler au plus grand nombre.