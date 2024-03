Jérôme Jarre : qui est cet influenceur star ayant récolté des millions de dollars avant de disparaître ?

Ce mercredi, Prime Video diffuse la série documentaire "#LoveArmy - Où es-tu Jérôme ?". Elle revient sur l'incroyable histoire de Jérôme Jarre, un Français qui a connu une ascension spectaculaire sur Vine, l'ancêtre de TikTok. Ami des stars, il est parvenu à récolter plusieurs millions d'euros pour des projets humanitaires avant de se volatiliser.

Son histoire est digne d'un film hollywoodien. Ce mercredi, Prime Video revient sur l'incroyable ascension de Jérôme Jarre, le premier influenceur star qui a connu un succès fulgurant bien avant Nabilla, Lena Situations et les autres stars d'Instagram. En 2014, il était le Français le plus apprécié du monde sur la plateforme Vine, l'ancêtre de TikTok, une application oubliée qui proposait des vidéos humoristiques de six secondes.

Si son nom ne vous dit peut-être rien, vous avez sûrement entendu parler de sa Love Army en 2017, une armée de l’amour fédérée grâce à la force de sa communauté en ligne. Ami des stars, Jérôme Jarre était ainsi parvenu à récolter des millions d'euros avec l'aide de célébrités pour lutter contre la famine en Somalie ou encore venir en aide aux Rohingyas persécutés en Birmanie. Pour lui, Internet allait sauver le monde. Mais la belle histoire s'est transformée en désastre…

La découverte de Vine change sa vie

Né le 12 juin 1990 à Albertville, Jérôme Jarre est élevé par sa mère. À 19 ans, il décide de quitter son école de commerce pour aller vivre en Chine. Il apprend le chinois et l'anglais, puis monte une société. Avec l'argent engrangé, il déménage à Toronto, au Canada, où il tente de créer différentes start-up. Mais le succès n'est pas au rendez-vous.

Il découvre alors Vine, une application encore peu connue. Il poste sa première vidéo "Dont be afraid of Love" qui devient la plus virale du réseau social. Il multiplie les Vine humoristiques où il se met en scène avec des inconnus, puis invite des célébrités à participer. Robert De Niro et Pharrell Williams jouent le jeu. Son crédo ? Sortir de sa zone de confort en se donnant des défis tous les jours.

Une image trop parfaite

En 2014, il est le quatrième "Vineur" le plus suivi au monde. Avec son image de gendre idéal et sa positivité à toute épreuve, il devient l'idole des adolescentes. Les Américains adorent son enthousiasme et son accent frenchy. Il fait la couverture des magazines et est même invité dans le talk-show d'Ellen DeGeneres. Chacune de ses apparitions provoque de véritables émeutes. S'il n'affiche pas les marques avec qui il collabore, le tarif pour un de ses Vine est de 25 000 dollars. Un prix qui peut grimper jusqu’à 35.000 dollars pour un seul Snapchat.

Mais en 2017, les paillettes ne lui suffisent plus. Il décide se lancer dans une grande opération humanitaire pour lutter contre la famine qui sévit en Somalie et fonde la Love Army, une armée de l'amour qui puise sa force dans sa communauté en ligne. Il lance le hashtag #LoveArmy sur Twitter et monte une campagne de dons épaulée par des stars comme Ben Stiller. En quelques jours, il récole 2,3 millions d’euros.

Il réitère l'initiative pour défendre le sort des Rohingyas, une minorité musulmane chassée de Birmanie. Il se rend dans les camps du Bangladesh avec Omar Sy et DJ Snake et des créateurs de contenu comme Natoo et Mister V. La Love Army récolte 4 millions de dollars pour bâtir des écoles, des hôpitaux et des maisons. Une belle histoire qui vire au cauchemar : en 2018, Jérôme Jarre disparait brutalement. Que lui est-il arrivé ? Le journaliste Charles Villa a mené l'enquête pour Prime Video.